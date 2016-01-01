سواريز يتسلم جائزة الحذاء الذهبي

تسلم اللاعب الأوروغوياني، لويس سواريز، اليوم الخميس جائزة الحذاء الذهبي، بصفته أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الموسم الماضي.

وحصل سواريز أيضاً على جائزة ألدو ريفيرا في مدينة "جوان غامبر" الرياضية في برشلونة.

ومن المعروف أن جائزة "ألدو ريفيرا" تأسست عام 2010 تكريماً للاعب البرسا السابق، جوسيب لويس ريفيرا، الذي توفي في حادث مرور قبلها بعام.