سواريز يتسلم جائزة الحذاء الذهبي
تسلم اللاعب الأوروغوياني، لويس سواريز، اليوم الخميس جائزة الحذاء الذهبي، بصفته أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الموسم الماضي.
وحصل سواريز أيضاً على جائزة ألدو ريفيرا في مدينة "جوان غامبر" الرياضية في برشلونة.
ومن المعروف أن جائزة "ألدو ريفيرا" تأسست عام 2010 تكريماً للاعب البرسا السابق، جوسيب لويس ريفيرا، الذي توفي في حادث مرور قبلها بعام.
إمام مسجد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعدام الأمير السعودي
روى إمام وخطيب جامع الصفا محمد المصلوخي، الذي كان حاضرا في أثناء تنفيذ حكم القصاص بالأمير السعودي تركي بن سعود بن تركي الكبير تفاصيل اللحظات ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟