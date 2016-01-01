برشلونة يواجه فريقا عربيا في دجنبر المقبل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، رسمياً عن خوضه مباراة ودية أمام نادي أهلي جدة السعودي، في العاصمة القطرية الدوحة، 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عن مواجهة ودية تجمعه ببرشلونة بكامل نجومه بالدوحة، قبل أن يؤكد برشلونة ذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.