مانشستر سيتي يفتح أبوابه أمام ميسي

قال المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، الإسباني فيران سوريانو، إن النادي الإنجليزي سيفتح أبوابه للأرجنتيني ليونيل ميسي إذا ما أراد الرحيل عن برشلونة.

ووصف سوريانو ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة دايلي ميل البريطانية، بأنه "أفضل لاعب في العالم"، وقال إن السيتي سيكون الأول في قائمة الاندية المهتمة إذا ما أراد "البرغوث" ترك الفريق الكاتالوني.

وأضاف المدير التنفيذي للسيتي: "ميسي أفضل لاعب في العالم، وإذا أراد يوماً المجيء للسيتي، سنستقبله بأبواب مفتوحة".

وأكد سوريانو ما قاله مدرب "السيتزنز" بيب غوارديولا أيضاً في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، بأن مانشستر سيتي لم يدخل في اتصالات مع أي لاعب مع البرسا.

وقال مسؤول السيتي: "لم نتصل بميسي.. الطبيعي أن يختتم ميسي مسيرته في برشلونة.. أكرر أننا لم نقدم أي عرض لاي لاعب في برشلونة".

وأضاف: "ما يحدث عادة أن هناك وكلاء يتصلون ببرشلونة يقولون إن لديهم عرضاً من السيتي وبعدها يتصل بنا برشلونة للتأكد مما إذا كان ذلك حقيقيا".

وتابع "أحيانا ما نتحدث مع البرسا ولدينا علاقه جيدة مع (ئيسه جوسيب ماريا) بارتوميو. قبل الصيف التقينا وتحدثنا عن لاعبين كنا نرغب فيهم لكي لا يخدعنا الوكلاء".

وفاز برشلونة الاربعاء برباعية نظيفة سجلها ميسي ونيمار بواقع ثلاثة أهداف للارجنتيني وهدف للبرازيلي.