اختيار ميسي أفضل لاعب بالجولة الثالثة من "أبطال أوروبا"
اختير نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، كأفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
أحرز "هاتريك" وصنع هدفاً وقاد برشلونة للفوز على مانشستر سيتي 4-0
وحصل ميسي، الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في مرمى مانشستر سيتي (4-0) وصنع هدفاً آخر لزميله نيمار، على 38% من مجموع الأصوات، ليتخطى الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، الذي حصل على 20%، والغابوني بيير أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند (15%).
وكان "البرغوث" اختير أيضاً أفضل لاعب في أولى جولات دور المجموعات بالـ"تشاموبينز ليغ".
بينما حل الألماني مسعود أوزيل، الذي سجل أيضاً "هاتريك" لفريقه آرسنال في مرمى لودوغوريتس البلغاري، رابعاً بحصوله على 13% من الأصوات، متقدماً بفارق ضئيل عن حارس مرمى يوفنتوس، الإيطالي جيانلويجي بوفون (11%).
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