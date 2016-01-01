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صافرات الاستهجان تنتظر "الخائن" ألكاسير

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 12 دقيقة مضت
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صافرات الاستهجان تنتظر "الخائن" ألكاسير صافرات الاستهجان تنتظر "الخائن" ألكاسير

يعود المهاجم باكو ألكاسير، السبت لملعب "المستايا"، مع فريقه الجديد برشلونة، الذي كان شاهدًا على تألقه مع فالنسيا، لكن هذه المرة بشعور مختلف وغريب، حيث إنها ستكون المرة الأولى، التي يسمع فيها اللاعب الذي نشأ في صفوف "الخفافيش"، صافرات الاستهجان من قبل الجماهير.

 

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليومية، إن كثيرين، من جماهير فالنسيا، لا زالت لم تستوعب انتقال القائد السابق للفريق لصفوف برشلونة، بناءً على طلبه، على الرغم من الاحترام الذي كان يحظى به من الجميع.

 

وخلال اجتماع رابطة جماهير فالنسيا، اتفق الجميع على إطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعب الذي كان رمزًا بالنسبة لهم حتى قبل أشهر قليلة منذ اللحظة الأولى، في اللقاء، حيث إنهم يرون أن ما قام به ألكاسير، يعتبر "خيانة" على المستوى الرياضي، لاسيما في ظل تمسك إدارة النادي به حتى اللحظة الأخيرة.

 

ويحل برشلونة ضيفًا، على فالنسيا غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة لليغا، حيث يحتل البلوغرانا المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المرتبة الـ14 برصيد 9 نقاط.

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