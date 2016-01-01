برشلونة يهزم فالنسيا بركلة جزاء في الوقت القاتل (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لاعتلاء صدارة الدوري الأسباني لكرة القدم مؤقتا، إثر فوزه المثير والمتأخر 3 / 2 على مضيفه بلنسية اليوم السبت في المرحلة التاسعة للبطولة التي شهدت أيضا تعادل إسبانيول مع ضيفه إيبار 3 / .3

وارتفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة، ليتربع على الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال مدريد، قبل انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد بلنسية عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتا.

وواصل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات، بعدما سجل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 22، قبل أن ينتفض بلنسية في الشوط الثاني، بعدما سجل (البديل) منير الحدادي، المعار للفريق الأندلسي من برشلونة هذا الموسم، ورودريجو مورينو هدفين في الدقيقتين 52 و.56

وسرعان ما استعاد برشلونة اتزانه بعدما أدرك لويس سواريز التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 62، قبل أن يحرز ميسي هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، ليقود برشلونة لتحقيق انتصاره الأول على ملعب (ميستايا) معقل بلنسية منذ تشرين ثان/نوفمبر عام .2014

وشهدت المباراة تعرض النجم المخضرم اندرياس انييستا لإصابة بالغة سيغيب على إثرها فترة ليست بالقصيرة عن الملاعب.