برشلونة يُصدر بلاغا بشأن إصابة إنييستا

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كشف برشلونة الإسباني رسمياً عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت عن التشخيص الأولي للإصابة التى تعرض لها نجم خط وسط الفريق الدولي الإسباني ، أندريس إنييستا ، خلال مباراة فريقه اليوم أمام فالنسيا في الجولة التاسعة من الليغا ، حيث قال النادي الكتالوني في بيانه " لاعب الفريق الأول أندريس إنييستا يعاني من إصابة في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى ، وعندما يصل لبرشلونة سيكون هناك فحوصات أخرى لمعرفة التشخص الدقيق للإصابة " .

وتعرض إنييستا لاعب وسط برشلونة لإصابة تبدو صعبة واضطر للخروج محمولًا على ناقلة بعد مرور 15 دقيقة على انطلاق المباراة، حيث بدت علامات الحزن والأسف على وجه المايسترو خلال خروجه من أرضية الملعب، حيث حظى بتصفيق حار من جماهير الفريق المضيف فالنسيا تقديرًا لهذا اللاعب.