بالفيديو : ميسي يوجه الشتائم لجماهير فالنسيا
قالت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية في نسختها الإلكترونية إن الأرجنتيني ليونيل ميسي انفجر بالسباب في وجه جمهور فالنسيا في نهاية مواجهة الفريقين، اليوم السبت، بالجولة التاسعة بالليغا.
وكان ميسي سجل ركلة جزاء (ق92) من المباراة، منحت فريقه الفوز 3-2، وأثناء الاحتفال بالهدف مع زملاء فريقه تعرضوا لإلقاء قارورة مياه، ليتوجه بعدها اللاعب نحو الجمهور بكلمات، قالت (ماركا) إنها كانت سباباً.
ووفقاً للصحيفة فإن ميسي دعا جماهير ملعب ميستايا الذي احتضن اللقاء بـ"أبناء الساقطة"، بخلاف ألفاظ أخرى نابية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كما كان واضحاً في لقطات الكاميرات لمسألة إلقاء الغرض، فإن ما قالته شفاه ميسي كان جلياً بنفس الصورة.
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