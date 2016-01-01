فرض غرامة على بلنسية بعد واقعة القاء قارورة على لاعبي برشلونة

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريم فريق بلنسية 1500 أورو (1636.95 دولار) بعدما ألقى مشجع قارورة باتجاه لاعبي برشلونة في المباراة التي فاز بها حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم 3-،2 يوم السبت الماضي.



وسجل ليونيل ميسي هدف الفوز من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. وخلال احتفال اللاعبين بالهدف اصطدمت القارورة بالمهاجم البرازيلي نيمار.



وأدان الاتحاد الاسباني تصرفات جماهير بلنسية، لكنه انتقد كذلك قيام لاعبي برشلونة باستفزاز الجماهير، مما أدى إلى رد فعل غاضب من الفريق الكطالوني.



وحذر الاتحاد فريق بلنسية من امكانية معاقبته باقامة مبارياته بدون جمهور حال تكررت وقائع مماثلة بينما أدان "التصرف المذموم" من جانب بعض لاعبي برشلونة الذين قاموا "بحركات واشارات للجمهور" أثناء احتفالهم بالهدف.



وذكر الاتحاد، في بيان، "كذلك لم تكن... الطريقة التي تفاعل بها لاعبو برشلونة بادعاء أنهم تعرضوا لالقاء شيء ما باتجاههم رغم أن القارورة لم تصطدم بهم ... مثالا على الروح الرياضية".



وأضاف أن "تصرف بعض لاعبي برشلونة يؤثر سلبا على مصداقيتهم ويجعلهم في موضع سخرية. ولكننا نؤكد انه لا يوجد شيء على الاطلاق يبرر أي رد فعل عنيف من جانب الجمهور".



من جهته، انتقد نادي برشلونة تقييم الاتحاد لتصرف لاعبيه وذلك في بيان عبر موقعه على الانترنت.



وذكر النادي "يعتبر برشلونة أن تعليقات لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم في قراره بشأن الأحداث التي وقعت يوم السبت الماضي في ملعب ميستايا تستحق الشجب".



وأضاف "كان على اللجنة أن تكرس جهودها لتحليل الحقائق وتطبيق القواعد الموجودة".



وتابع "يفهم النادي أن اللجنة ستبدأ بعد هذا القرار في تحليل وتقييم مدى ملاءمة الطريقة التي تحتفل بها كل الفرق بكل هدف تسجله".