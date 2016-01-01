الإصابات تجبر لويس انريكي على الاستعانة بالرديف لمواجهة غرناطة

استعان المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي بـ3 لاعبين من الفريق الرديف، لإكمال قائمة مباراة البرسا أمام غرناطة اليوم السبت، في الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم، نظراً لوجود 6 لاعبين مصابين في صفوف الفريق الأول.

واستدعى إنريكي المدافعين نيلي بيردومو ومارلون سانتوس ولاعب الوسط كارليس ألينيا للانضمام للقائمة بجانب 15 لاعباً من الفريق الأول.

ويغيب عن القائمة للإصابة المدافعون جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وجيريمي ماتيو وأليكس فيدال، ولاعبا الوسط أندريس إنييستا وأردا توران، فيما تعافى الحارس ياسبر سيليسن ولاعب الوسط رافينيا ألكانتارا وحصلا على الإذن الطبي وانضما للقائمة.

وتضم القائمة كلاً من مارك أندريه تير شتيجن وياسبر سيليسن ومارلون سانتوس ونيلي بيردومو وخافيير ماسكيرانو وصامويل أومتيتي وسيرجي روبرتو ولوكاس دين وسرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وكارليس الينيا وأندريه غوميز ودينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا ونيمار ولويس سواريز وليونيل ميسي وباكو ألكاسير.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بالليغا بـ19 نقطة مبتعداً بنقطة عن إشبيلية الوصيف وباثنتين عن ريال مدريد المتصدر، فيما يتذيل غرناطة الترتيب بـ3 نقاط.