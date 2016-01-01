الكشف عن الموعد النهائي للكلاسيكو

كشف رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "ليجا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الموعد والتوقيت النهائي لإقامة المباراة الأهم في الدور الأول من مسابقة هذا العام، والتي تجمع بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب ما أعلنته الليجا، فسوف تُقام المباراة التي يُطلق عليها لقب "كلاسيكو الأرض" يوم السبت، الـ3 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ14 من الليجا، في تمام الساعة الـ16:15 بالتوقيت المركزي الأوروبي، أي الـ17:15 بتوقيت مصر، الـ18:15 بتوقيت السعودية والـ13:15 بتوقيت المغرب.

على أي حال، يبقى هذا التوقيت مُعقداً بالنسبة لعُشاق الليجا المُقيمين في بريطانيا، إذ يحظر القانون هناك بث المباريات بشكلٍ مباشرٍ بعد ظهر يوم السبت، من أجل تشجيع الجماهير على الحضور الجماهيري في الملاعب، مما يعني أنهم من الوارد أن يُتابعوا لقاء الكلاسيكو بشكلٍ مُسجل، إذا ما لم تُُتح لهم وسيلةً أخرى للتغلب على الأمر، مثل المتابعة عبر شبكة الإنترنت، أو عبر القنوات الأجنبية.

وسيُصارع كلاً من قائد البارسا "آندريس إنييستا" وقلب دفاع الريال "كيبلير بيبي" الزمن من أجل اللحاق بتلك المباراة الهامة، عقب الإصابتين الأخيرتين اللتين تعرضا لهما مؤخراً.

المصدر : موقع غول