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برشلونة يخطط للعب مباريات ودية في الهند

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 45 دقيقة مضت
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برشلونة يخطط للعب مباريات ودية في الهند برشلونة يخطط للعب مباريات ودية في الهند

قال رئيس فريق (إف سي برشلونة)، جوسيب ماريا بارتوميو، إن إدارة النادي الكطالوني تخطط للعب مباريات ودية في الهند خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وأوضح بارتوميو، في حديث نشرته صحيفة (ذا هندو) أمس الاثنين، أن "القيام بجولةفي الهند بفريقنا الأول يظل أحد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، غير أن العائق الوحيد هو الوقت، إذ أن الموسم الكروي ينتهي في وقت متأخر ويبدأ في وقت مبكر، لكن على الرغم من ذلك، أنا على يقين أننا سنذهب إلى الهند خلال عامين أو ثلاثة". 

وأضاف بارتوميو أن "إدارة نادي برشلونة تفكر بهذا الأمر بشكل جدي"، انسجاما مع مخطط النادي بشأن زيادة حجم توسعه في القارة الآسيوية، لاسيما بعد الانتشار المهم الذي حققه الفريق في مناطق مثل الصين. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن برشلونة يرغب دائما في أن يتواجد بالقرب من جماهيره، مضيفا "أنا أعلم أن لعبة الكريكيت تظل الرياضة الشعبية الأولى في الهند، لكنني أعرف أيضا أن الكثير من الناس هناك يتابعون برشلونة بشغف". 

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