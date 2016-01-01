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إخلاء ملعب الاتحاد قبل لقاء السيتي وبرشلونة بسبب إنذار كاذب

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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إخلاء ملعب الاتحاد قبل لقاء السيتي وبرشلونة بسبب إنذار كاذب إخلاء ملعب الاتحاد قبل لقاء السيتي وبرشلونة بسبب إنذار كاذب

أُخلي ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، قبيل مباراة "الستيزينز" أمام برشلونة في رابع جولات المجموعة الثالثة لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، قبل حوالي ساعتين بسبب إنذار كاذب.

 

 وقال متحدث رسمي للنادي الإنجليزي ان "الإخلاء جاء نتيجة لإطلاق إنذار الحريق في الإستاد بالخطأ".

 

وكان على الجماهير والصحافيين الخروج من الإستاد الواقع شرق مدينة مانشستر في غضون عشر دقائق، قبل أن يسمح لهم بالدخول مرة أخرى.

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