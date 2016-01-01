مانشستر سيتي يلقن برشلونة درسا قاسيا في ملعب الاتحاد

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه برشلونة الإسباني 3-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر برشلونة بهز الشباك عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 21، علماً بأن ميسي سبق له إحراز ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة الذهاب ببرشلونة.

وبدا الفريق "الكاتالوني" في طريقه إلى تعزيز تقدمه وحسم المباراة تماماً في شوطها الأول لكن الحظ عانده في أكثر من فرصة خطيرة قبل أن ينتفض مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ويحرز هدف التعادل عن طريق غوندوغان في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي كلمته وترجم تفوقه إلى هدفين سجلهما البلجيكي كيفن دي بروين وغوندوغان في الدقيقتين 51 و74.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف برشلونة الذي حافظ على موقعه في الصدارة رغم هزيمته، والتي جاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الماضية.