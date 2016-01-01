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ميسي يفقد أعصابه بعد اهانته و يثير أزمة في ملعب الاتحاد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 46 دقيقة مضت
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ميسي يفقد أعصابه بعد اهانته و يثير أزمة في ملعب الاتحاد ميسي يفقد أعصابه بعد اهانته و يثير أزمة في ملعب الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، فقد أعصابه، بعد خسارة فريقه، أمام مانشستر سيتي (1-3) مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

و نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تفاصيل الواقعة، حيث قالت، إن ميسي، انفعل للغاية بعدما سمع كلمات مهينة، من أحد لاعبي مانشستر سيتي، في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بملعب "الاتحاد".

وأضافت الصحيفة، أن النجم الأرجنتيني، صاح قائلا "أيها الغبي. اكشف عن وجهك"، ووصل الأمر به للذهاب إلى غرفة خلع ملابس مانشستر سيتي، للتعرف على اللاعب، الذي وجه له عبارات مسيئة.

وأشارت إلى أن ميسي، تماسك، بعدما تدخل مواطنه سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، وقام بتهدئته.

وكان ميسي قد سجل الهدف الأول لبرشلونة، قبل أن يرد الفريق الإنجليزي بثلاثية، سجلها إيكاي جوندوجان "هدفين"، وكيفين دي بروين.

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