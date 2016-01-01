نجم برشلونة السابق يواجه اجراءات جزائية بسبب التهرب الضريبي

تهرب التشيلي اليكسيس سانشيس مهاجم ارسنال الانجليزي من تسديد ضرائب بنحو مليون اورو في 2012 و2013 عندما كان في صفوف برشلونة الاسباني، بحسب ما ذكرت صحيفة "ال بيريوديكو" الاسبانية الاربعاء.

واشارت الصحيفة الى ان الدولي سانشيس (27 عاما) يواجه اجراءات جزائية بسبب نقل غير مشروع لحقوق صورته الى شركة تحت اسم "نوميديا ترايدينغ" يملكها بنسبة 99% وهي شركة اوفشور في مالطا، برغم انه لم يعلن ملكيتها.

واضافت ان سانشيس نقل في الاساس حقوق صورته الى شركة اخرى هي "انفرسيونيس السان" في الشيلي عام 2008 ويملك فيها ايضا 99% من اسهمها.

وتعاقد سانشيس مع برشلونة في 2011 عندما اعلن انه المالك الوحيد لحقوق صورته.

ويزعم المحققون بحسب الصحيفة ان نوميديا هي الشركة التي تسهل التهرب الضريبي.

وانتقل سانشيس الى ارسنال عام 2014 ويحقق بداية موسم رائعة مع المدفعجية.

وسيكون سانشيس خامس لاعب حمل الوان برشلونة متهم بالتهرب الضريبي بعد الارجنتينيين ليونيل ميسي وخافيير ماسشيرانو، والبرازيلي ادريانو والكاميروني صامويل ايطو.