مانشستر سيتي يكشف تفاصيل "واقعة ميسي"
نفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن يكون مساعد المدرب الحالي للفريق، الإسباني مايكل أرتيتا، قائد نادي أرسنال السابق، قد افتعل “مشاجرة كلامية” مع ليونيل ميسي يوم الثلاثاء الماضي، بعد فوز مانشستر سيتي على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في منافسات دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن مايكل أرتيتا كان يصرخ ويحتفل بالفوز على برشلونة أثناء توجه لاعبي مانشستر سيتي إلى غرف الملابس، لينضم له ميسي عن طريق الصدفة ويوجه له بعض الكلمات ويقول له: “إذهب وتمتع في غرف ملابسك، لا تفعل هذا هنا”.
لكن على الرغم من ذلك، أكد نادي ماشستر سيتي أن مايكل أرتيتا لم يفعل شيئًا ليثير غضب ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.
وكانت تقارير أفادت أن حادثًا مثيرًا وقع داخل النفق المؤدي لغرف ملابس الفريقين، وتدخل فيه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ليفض اشتباكًا بالكلام جرى بين ميسي وبعض أعضاء فريق مانشستر سيتي.
الفحوصات الطبية تكشف عن أخبار سارة لصالح سعد المجرد
أخبارنا المغربية : كشف التقرير الطبي للفحوصات التي أجريت على الفتاة التي تتهم سعد المجرد باغتصابها، عدم وجود آثار سائل منوي على "الضحية". و من المنتظر أن ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو : " أخبارنا " تنفرد بكشف حقائق حصرية عن رئيس حد السوالم صاحب عبارة " و الله حتى نطحنك "
- فيديو الفتاة التي اتهمت المجرد بالاعتداء الجنسي
- بالفيديو.. الصحافة الفرنسية تكشف هوية الفتاة التي قادت سعد المجرد الى السجن
- القبض على ثلاثة أشخاص بمراكش وسلا من بينهم موظف ب "الديستي" و هذه التهم الموجهة اليهم
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟