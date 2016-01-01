مانشستر سيتي يكشف تفاصيل "واقعة ميسي"

نفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن يكون مساعد المدرب الحالي للفريق، الإسباني مايكل أرتيتا، قائد نادي أرسنال السابق، قد افتعل “مشاجرة كلامية” مع ليونيل ميسي يوم الثلاثاء الماضي، بعد فوز مانشستر سيتي على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن مايكل أرتيتا كان يصرخ ويحتفل بالفوز على برشلونة أثناء توجه لاعبي مانشستر سيتي إلى غرف الملابس، لينضم له ميسي عن طريق الصدفة ويوجه له بعض الكلمات ويقول له: “إذهب وتمتع في غرف ملابسك، لا تفعل هذا هنا”.

لكن على الرغم من ذلك، أكد نادي ماشستر سيتي أن مايكل أرتيتا لم يفعل شيئًا ليثير غضب ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وكانت تقارير أفادت أن حادثًا مثيرًا وقع داخل النفق المؤدي لغرف ملابس الفريقين، وتدخل فيه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ليفض اشتباكًا بالكلام جرى بين ميسي وبعض أعضاء فريق مانشستر سيتي.