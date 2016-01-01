ميسي يدخل في قائمة برشلونة بمواجهة سلتيك

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة ناديه برشلونة، التي تستعد لمواجهة سلتيك غلاسغو غداً الأربعاء في إسكتلندا بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غيابه عن لقاء ملقا الأخير بالليغا لمشكلات صحية.

كما شهدت القائمة عودة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي لم يخض أيضاً لقاء ملقا (0-0) لتراكم البطاقات.

وبإمكان برشلونة أن يحسم غداً في ملعب سلتيك بارك تأهله للدور الـ16 بالتشامبيونز ليغ في خامس جولات المجموعة الخامسة، التي قد يحسم أيضاً صدارتها طبقاً لنتائج باقي منافسيه، إذ لم تكن مباراته الأخيرة على أرضه أمام بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مجرد تحصيل حاصل.

وضمت قائمة برشلونة التي استدعاها المدرب لويس إنريكي كالتالي: تير شتيغن، سيليسن، ماسيب، بيكيه، راكيتيش، بوسكيتس، دينيس، توران، لويس سواريز، ميسي، نيمار، رافينيا، ماسكيرانو، ألكاسير، ألبا، دينيه، روبرتو، غوميز، فيدال ومارلون.

واستبعد المدرب أندريس إنييستا وصامويل أومتيتي وغيريمي ماتيو للإصابة.

ويحتل برشلونة حالياً صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي بـ7 نقاط، ثم غلادباخ برصيد 4 نقاط، وأخيراً سلتيك بنقطتين.