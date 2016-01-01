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مفاجأة سعيدة لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 11 دقيقة مضت
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مفاجأة سعيدة لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو مفاجأة سعيدة لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عودة قائد الفريق أندريس إنييستا للتدريبات اليوم الجمعة بعد غياب، استمر نحو شهر بسبب إصابة في الركبة.

 

وتعرض إنييستا، لإصابة في أربطة الركبة خلال فوز فريقه 3-2 على فالنسيا، في الدوري الإسباني، في 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

 

وكان من المتوقع غياب إنييستا لفترة تصل 8 أسابيع ولكن لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما انضم للتدريبات الجماعية قبل مواجهة ريال سوسييداد، الأحد المقبل في الليجا.

 

وغاب لاعب الوسط التركي اردا توران عن تدريبات اليوم بسبب معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة، بينما لم يشارك الظهير الأيمن أليكس فيدال لأسباب شخصية.

 

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد.

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