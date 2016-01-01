لويس إنريكي: قدمنا أسوأ مباراة منذ قدومي و الوضع سيكون مختلفاً في "الكلاسيكو"

أعرب المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي، عن خيبة أمله إزاء تعثر فريقه مجدداً على ملعب "أنويتا" بالتعادل أمام ريال سوسييداد 1-1، مشيراً إلى أن الخصم "تفوق تماماً" عليهم وكان يستحق الفوز.

وقال إنريكي في تصحريات عقب اللقاء: "خرجنا بنقطة ثمينة اليوم في الوقت الذي لم نستحق فيه الخروج بأي شيء. الريال كان أفضل بكثير وتفوق علينا".

وأقر بأن هذه هي "المباراة الأسهل تحليلاً"، وقال: "كان هناك طرف أفضل عن الآخر، ولم يسمح لنا الدخول في اللقاء، كانوا أفضل في الاستحواذ، وكان درباً من الإعجاز الخروج في النصف الأول بالتعادل السلبي".

وأكال إنريكي المديح للفريق الباسكي الذي قدم "مباراة رائعة"، وضغط على جميع خطوط البرسا "مثلما لم يفعل أي منافس من قبل".

إلا أن إنريكي، على الرغم من أداء اليوم، بعث برسالة طمأنة لجماهير "البلاوغرانا" قبل أيام قليلة من موقعة "كلاسيكو الأرض" أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل على ملعب "الكامب نو"، مؤكداً أن صورة الفريق ستكون مغايرة تماماً.

وأكد حول هذا الأمر: "اليوم قدمنا أسوأ مباراة منذ قدومي، لكني متيقن من أن الوضع سيكون مختلفاً تماماً أمام غريمنا التقليدي"، مضيفاً أن القول بأن "الليغا حسمت ونحن في الجولة الـ13" يعتبر "مبالغة".