كأس اسبانيا: برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقبه أمام هيركوليس و هذا برنامج جميع المباريات

يبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم ضد هيركوليس اليكانتي من الدرجة الثالثة في ذهاب دور سدس عشر النهاية بعد غد الاربعاء، في حين يلتقي ريال مدريد مع كولتورال ليونيسا (الدرجة الثالثة ) ايضا في اياب الدور ذاته.



ويحتفظ برشلونة، بطل المسابقة في الموسمين الاخيرين، بذكرى سيئة من لقائه الاخير مع فريق مدينة اليكانتي عندما كان يلعب في الدرجة الاولى في موسم 2010-2011 حيث حقق المفاجأة وتغلب على الفريق الكاتالوني في عقر داره ملعب كامب نو 2-0. لكن هيركوليس نزل في نهاية الموسم إلى الدرجة الثانية ثم إلى الثانية "باء" التي تعادل الدرجة الثالثة.



وتأتي مباراة برشلونة في الكأس بعد فشله في فك عقدته على ارض ريال سوسييداد بتعادله معه 1-1 أمس الاحد في الدورة الثالثة عشرة من الدوري، فبات بعيدا عن ريال مدريد متصدر الدوري بفارق خمس نقاط.



من جهته، كان ريال مدريد اكتسح ضيفه المتواضع كولتورال ليونيسا 7-1 ذهابا في 26 أكتوبر الماضي، ويستضيفه الاربعاء في مباراة الاياب.



وخاض ريال مدريد مباراة الذهاب مبكرا استثنائيا كونه سيشارك في بطولة العالم للاندية بصفته بطلا لاوروبا في دجنبر المقبل.



وفي ما يلي برنامج الذهاب:



- الثلاثاء:



ليغانيس - بلنسية.



الكوركون (درجة ثانية) - اسبانيول.



سبورتينغ خيخون - ايبار.



بيتيس - ديبورتفيو لاكورونيا.



- الاربعاء:



فورمنتيرا (درجة رابعة) - اشبيلية.



هيركوليس (درجة ثالثة) - برشلونة.



غيخويلو (درجة ثالثة) - اتلتيكو مدريد.



توليدو (درجة ثالثة) - فياريال.



مورسيا (درجة ثانية) - سلتا فيغو.



غرناطة - اوساسونا.



قرطبة (درجة ثانية) - ملقة.



- الخميس:



راسينغ سانتاندر (درجة ثالثة) - اتلتيك بلباو.



جيمناستيك تارانغونا (درجة ثانية) - الافيس.



هويسكا (درجة ثانية) - لاس بالماس.



بلد الوليد (درجة ثانية) - ريال سوسييداد.