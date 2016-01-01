120 ألف يورو لحضور مباراة ريال مدريد وبرشلونة!

كشفت صحيفة آس الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول أسعار مباراة "كلاسكيو كامب نو"، التي ستجمع بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الصحيفة أن مجموعة من الأشخاص اشتروا تذكرة "الكلاسكيو" بأسعار خيالية وصلت إلى 120 ألف يورو.

وبات الحصول على تذكرة لحضور مباراة "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة من "المهمات الانتحارية"، بعدما وصل سعرها إلى أرقام خيالية، قبل ستة أيام فقط على الموعد المنتظر في ملعب "كامب نو".

ويواصل برشلونة بيع تذاكر المباراة عبر قنواته الرسمية التي يتراوح فيها سعر تذكرة الـ "VIP" بين 1300 و2100 يورو، وعلى الرغم من ذلك، فهناك منافذ أخرى للحصول على تذاكر لحضور المباراة بأسعار أرخص، والحديث هنا عن المواقع المختصة ببيع التذاكر، حيث تتراوح أسعار التذاكر العادية لديها بين 437 و1000 يورو، بينما وصل سعر تذكرة "VIP" مع خدمات متعددة مثل الوجبات الغذائية إلى 13185 يورو. لكن أحد المواقع المختصة في بيع التذاكر عن طريق الإنترنت قام بعرض تذاكر مميزة لحضور "الكلاسيكو" بأسعار مرتفعة جدا، وصلت إلى 120 ألف يورو.

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على غريمه برشلونة، السبت المقبل ضمن الجولة الـ 14 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويتربع فريق المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، على الصدارة بفارق 6 نقاط عن غريمه الأزلي برشلونة، بعد فوزه في الجولة الماضية على ضيفه سبوتينغ خيخون (2-1)، بينما تعادل الفريق الكتالوني مع مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة (1-1).