عودة ماتيو لبرشلونة تتأجل 3 أسابيع

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن غياب مدافعه جيريمي ماتيو لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع بسبب تجدد إصابته في العضلة النعلية بالساق اليمنى.

وكان ماتيو أصيب في نهائي كأس السوبر الكاتالوني أمام إسبانيول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووقتها قال الأطباء إن تعافيه سيستغرق ثلاثة أسابيع.

وكشف النادي أن إصابة اللاعب الفرنسي الذي يبلغ 33 عاماً تجددت، لذا سيغيب لفترة ما بين 10 و20 يوماً، في وقت يستعد فيه البرسا لمواجهة غريمه ريال مدريد في كلاسيكو الليغا، السبت المقبل.