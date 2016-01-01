كأس ملك إسبانيا: إيركوليس يفجر مفاجأة أمام برشلونة

فجر إيركوليس، أحد أندية الدرجة الثالثة، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما فرض تعادلاً إيجابياً بهدف لمثله أمام برشلونة الأربعاء على ملعب خوسيه ريكو بيريز، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم (2016-2017).

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، كان أصحاب الأرض هم البادئون بالتسجيل عبر دافيد ماينز في الدقيقة 52 بعدما تابع عرضية من الرواق الأيسر مرت من الجميع ليجد الكرة في طريقه ويحولها بصدره داخل شباك الهولندي ياسبر سيليسن.

إلا أن فرحة لاعبي إيركوليس بهدف التقدم لم تدم طويلا بعدما عادل لاعب الوسط الصاعد كارليس ألينيا الكفة للبلاوغرانا بعدها بست دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 21 ديسمبر(كانون الأول) المقبل على ملعب "الكامب نو".

يذكر أن المدير الفني للبلاوجرانا، لويس إنريكي، فضل إراحه العديد من العناصر الأساسية وأخرجها من قائمة المباراة تماماً، في الوقت الذي أتاح فيه الفرصة للبدلاء والصاعدين من الفريق الرديف، وذلك استعدادا لموقعة "كلاسيكو الأرض" السبت المقبل على ملعب "الكامب نو" أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

ولا تقبل المباراة القسمة على إثنين للفريق الكاتالوني، حيث أن فوزه باللقاء يعني عودته للمنافسة مرة أخرى على لقب الليجا، الذي احتفظ به في آخر موسمين، حيث أن الفارق سيتقلص حينها مع الميرينجي لثلاث نقاط فقط.