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عاجل .. التشكيلة الأساسية لفريقي برشلونة و الريال في الكلاسيكو المنتظر

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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عاجل .. التشكيلة الأساسية لفريقي برشلونة و الريال في الكلاسيكو المنتظر عاجل .. التشكيلة الأساسية لفريقي برشلونة و الريال في الكلاسيكو المنتظر

أخبارنا المغربية :

فيما يلي التشكيلة الأساسية لفريقي برشلونة و ريال مدريد ، في لقاء "الكلاسيكو"، السبت 3 ديسمبر (الساعة 15.15)، على ملعب "كامب نو.

برشلونة :

حراسة المرمى: شتيغن.

الدفاع: سيرجيو روبيرتو - بيكيه -  ماسكيرانو - جوردي ألبا 

الوسط: راكيتيش - بوسكيتس - أندري غوميش .

الهجوم: ميسي - نيمار - سواريز.

ريال مدريد : 

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كارفخال - راموس - فاران - مارسيلو 

الوسط : مودريتش - كوفاسيتش - ايسكو 

الهجوم:  لوكاس فاسكيز - كريستيانو - بنزيما 

 

 

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