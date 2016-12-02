عاجل .. التشكيلة الأساسية لفريقي برشلونة و الريال في الكلاسيكو المنتظر
أخبارنا المغربية :
فيما يلي التشكيلة الأساسية لفريقي برشلونة و ريال مدريد ، في لقاء "الكلاسيكو"، السبت 3 ديسمبر (الساعة 15.15)، على ملعب "كامب نو.
برشلونة :
حراسة المرمى: شتيغن.
الدفاع: سيرجيو روبيرتو - بيكيه - ماسكيرانو - جوردي ألبا
الوسط: راكيتيش - بوسكيتس - أندري غوميش .
الهجوم: ميسي - نيمار - سواريز.
ريال مدريد :
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: كارفخال - راموس - فاران - مارسيلو
الوسط : مودريتش - كوفاسيتش - ايسكو
الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريستيانو - بنزيما
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