نيمار يعاني من إصابة طفيفة في فخذه

أعلن نادي برشلونة الاسباني، اليوم الاثنين، أن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من اصابة طفيفة في فخذه، وسيخضع لعلاج فيزيائي.



وكان نيمار صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف زميله لويس سواريز في مرمى غريمه ريال مدريد في "كلاسيكو" الدوري الاسباني، الذي اقيم السبت (1-1)، خرج قبيل نهاية المباراة، ما أثار قلق انصار الفريق الكاتالوني من تعرضه لاصابة قوية.



الا ان برشلونة اكد ان "الفحوصات التي خضع لها نيمار صباح اليوم الاثنين (اظهرت) ان اللاعب يشعر باوجاع جراء اصابته بتقلص عضلي والامر لا يتعلق باصابة في المحالب".



واشار الى ان اللاعب سيخضع "طوال هذا الاسبوع لجلسات علاج فيزيائي وسنحدد على اثرها موعد عودته الى التمارين".



ولن تؤثر الاصابة على برشلونة هذا الاسبوع، اذ ان نيمار كان موقوفا أصلا في المباراة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني ، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال اوروبا، وضد اوساسونا في الدوري المحلي، يوم السبت المقبل.



وضمن برشلونة تأهله الى الدور الثاني ضمن دوري ابطال اوروبا. اما في الدوري المحلي، فيحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط عن النادي الملكي.



ومن المتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب خلال مباراة الدربي ضد اسبانيول المقررة في 18 دجنبر الجاري.