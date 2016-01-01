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ميسي على شاشة فضـائية مصرية

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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ميسي على شاشة فضـائية مصرية ميسي على شاشة فضـائية مصرية

أخبارنا المغربية 

أعلنت شبكة قنوات on الفضائية المصرية، عن عرض حوار قريباً مع لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

و بحسب اليوم السابع، يأتي هذا الحوار ختاماً لسلسلة حوارات مع ثلاث من أساطير الكرة في العالم وهم كريستيانو رونالدو ونيمار وميسي.

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