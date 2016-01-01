ميسي ينهي معاناة برشلونة في الليغا و يُضاعف محنة أوساسونا (فيديو)

أفلت برشلونة من كمين الحظ العاثر وعدم التركيز أمام المرمى، واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز مستحق3-0 على مضيفه أوساسونا اليوم السبت في الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

وصمد أوساسونا على مدار نحو ساعة قبل أن تهتز شباكه بهدف مثير للجدل أحرزه الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 59، وسط اعتراضات من لاعبي أوساسونا على الهدف بداعي التسلل ثم أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي فوز برشلونة بهدفين آخرين في الدقيقتين 72 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة، حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية في المسابقة، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير بعدما مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي وهي السادسة للفريق مقابل تعادل وحيد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وقلص برشلونة حامل اللقب الفارق مع منافسه العنيد ريال مدريد متصدر جدول المسابقة إلى ثلاث نقاط لكن الريال يستطيع توسيع الفارق مجدداً إلى ست نقاط من خلال الفوز على ضيفه ديبورتيفو لا كورونا في وقت لاحق اليوم.

وأهدر برشلونة عدداً كبيراً من الفرص السهلة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي رغم استحواذ برشلونة على الكرة بنسبة 77 %.

ومثلما تصدى القائم لإحدى كرات برشلونة في الشوط الأول، وقفت العارضة حائلا دون اهتزاز شباك الفريق بهدف مبكر لأوساسونا في مطلع الشوط الثاني.

ولكن برشلونة ترجم تفوقه أخيراً إلى هدف التقدم عن طريق سواريز في الدقيقة 59 قبل أن يضيف ميسي هدفي الاطمئنان في الدقيقتين 72 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة لينتزع برشلونة ثلاث نقاط غالية في البطولة.