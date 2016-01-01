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رسميا...البارصا يمدد عقد نجم خط هجومه 5 سنوات إضافية

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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رسميا...البارصا يمدد عقد نجم خط هجومه 5 سنوات إضافية

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية قبل قليل عن توصل نادي برشلونة والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز إلى اتفاق يقضي بتمديد العقد الذي يجمع الطرفين إلى غاية سنة 2021 مع إمكانية تمديده سنة إضافية.

وحسب ذات المصدر، فإن الشرط الجزائي لفسخ العقد ارتفع إلى 200 مليون يورو وذلك من أجل قطع الطريق على مجموعة من كبار الفرق الأوروبية والتي كانت تسعى لخطف هداف الليغا للسنة الماضية.

هذا ولم يتم الكشف بعد عن كامل تفاصيل العقد والذي سيتم توقيعه في لقاء إعلامي من المرجح أن يعقد غدا بملعب الكامب نو.

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