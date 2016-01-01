برشلونة يلتهم إسبانيول في "ديربي" كاتالونيا

واصل النجمان ليونيل ميسي ولويس سواريز ممارسة هوايتهما في هز الشباك ليقودا فريقهما برشلونة للتغلب على ضيفه إسبانيول 4-1 في "ديربي" إقليم كاتالونيا ضمن الجولة 16 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

واستعاد برشلونة بهذا الفوز المركز الثاني، الذي فقده مؤقتاً لمصلحة إشبيلية، أمس السبت، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، الذي تأجل لقائه أمام فالنسيا في هذه الجولة بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها اليوم باليابان، في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف حمل توقيع سواريز في الدقيقة 18.

وواصل برشلونة سيطرته على مجريات المباراة خلال الشوط الثاني، بعدما أضاف سواريز وجوردي ألبا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و69، من متابعة لمراوغة ناجحة من ميسي الذي تلاعب بدفاع إسبانيول.

وقلص ديفيد لوبيز الفارق بعدما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإسبانيول في الدقيقة 79، قبل أن يتوج ميسي مجهوده خلال اللقاء بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة.

ورفع ميسي وسواريز بذلك رصيدهما التهديفي في البطولة إلى 12 هدفاً، ليتقاسما صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.