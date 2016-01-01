فياريال يغير اسم ملعبه قبل مواجهة برشلونة
تقرر تغيير اسم معقل نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، المادريغال، في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل، دون الكشف عن هوية الاسم الجديد للفريق صاحب المركز الرابع حالياً في جدول ترتيب الليغا.
ورفض رئيس النادي، فرناندو رويج، الكشف عن الاسم الجديد لمعقل "الغواصات الصفراء"، لكنه أشار إلى أنه سيكون له علاقة بالخزف، نظراً لـ"ارتباطه بمدينة فياريال" المتواجدة في مقاطعة فالنسيا.
وينتظر أن يتم الكشف عن الاسم الجديد للنادي قبل ساعات من خوضه أول لقاء في العام الجديد بالليغا أمام برشلونة، بالجولة السابعة عشرة.
وأجرى النادي أيضاً اصلاحات لإعطاء مساحة أكبر داخل أرض الملعب، لذا تم تقليص عدد المقاعد بنحو ألف، على أن يتم تقديم ذلك أيضاً في نفس اليوم.
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