طفل مغربي مريض يكشف حقيقة تكفل ميسي بنفقات علاجه

كشف الطفل المغربي وليد قشاش من خلال تقرير تلفزيوني، عن معناته من المرض نفسه الذي لازم نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في طفولته، مايسمى بنقص في هرمونات النمو.

وتقول والدة الطفل المغربي وفق ما أوردت مواقع اخبارية إنها "تفاجأت من بطء نمو طفلها، إذ أنه كان يرتدي الملابس نفسها لعام أو عامين، وهنا تم اكتشاف المرض الذي عانى منه ميسي".

وأوضح قشاش أنه حالياً يتعالج من مرض نقص النمو من خلال التبرعات التي يحصل عليها، نظراً لتكلفة الدواء الباهظة، نافياً بذلك كل مارود عن تكفل ميسي لنفقات علاجه، مؤكداً أن النجم الأرجنتيني قدم له الدعم المعنوي فقط.

يذكر أن الطفل قشاش أصيب بفرحة هستيرية بعد أن شاهد رسالة الدعم الموجهة من قبل الهداف التاريخي لبرشلونة في 2012، إذ قام ميسي بالتقاط بعض الصور وهو يمسك بقميص وليد وأرسل إليه رسالة مفادها أنه يبذل قصارى جهده للتغلب على هذا المرض مبدياً تعاطفه ومساندته له حتى يتعافى بصورة كاملة.