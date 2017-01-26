برشلونة ينهي "عقدة أنويتا" و يقترب من نصف نهائي كأس اسبانيا (فيديو)
هزم برشلونة مستضيفه ريال سوسييداد (1-0)، بعد عقدة دامت عشر سنوات على ملعب أنويتا وذلك لحساب ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا الخميس.
وسجل هدف الفوز الوحيد البرازيلي نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يعاني الفريق الكاتالوني خصوصاً في الشوط الثاني لتأمين الأسبقية على ملعب منافسه.
وتعرّض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله نيمار لإنذارين ما جعل جمهور برشلونة خائفاً من تلقي أحدهما الإنذار الثاني وتالياً التغيّب.
وستجري مباراة الإياب على أرضيّة ملعب كامب نو التاريخي في 26-1-2017.
وعاد فريق المدرب لويس إنريكي إلى الباسك، حيث تلقى في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي خسارة في ذهاب الدور ثمن النهائي من الكأس أمام اتلتيك بلباو 1-2، عوضها بالفوز إياباً 3-1.
وفي حال حافظ برشلونة على الأفضلية التي عاد بها من ملعب "أنويتا" وبنى عليها في لقاء الإياب سيكون أمام جدول مزدحم تماماً.
وستصل عدد المباريات التي تنتظر النادي الكاتالوني في الشهرين المقبلين إلى 16، بينها المواجهتان مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا (الذهاب في 14 شباط/فبراير والإياب في 8 آذار/مارس).
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