الإصابة تحرم برشلونة من جهود بوسكيتس

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن في الفوز 4-0 على إيبار أمس الأحد.

وغادر لاعب منتخب إسبانيا الملعب محمولاً على محفة في الدقيقة الثامنة، بعد تدخل من لاعب إيبار نيكولاس إسكالانتي، وقال برشلونة في بيان: "تؤكد النتائج اليوم الإثنين أن بوسكيتس أصيب بالتواء في الرباط الخارجي للكاحل الأيمن.. اللاعب سيغيب وعودته تتوقف على تعافيه".

ويلتقي برشلونة مع باريس سان جيرمان في 14 فبراير (شباط) في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وسيأمل أن يكون لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاماً متاحاً وقتها.

وشارك بوسكيتس في 27 من 32 مباراة خاضها برشلونة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين وراء المتصدر ريال مدريد، الذي تتبقى له مباراة، ويستضيف ريال سوسيداد في إياب ربع نهائي كأس الملك الخميس المقبل، بعد فوزه ذهاباً 1-0.