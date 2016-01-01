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تصريحات جريئة من شوستر ضد برشلونة

بواسطة أخبارنا المغربية 8 ساعات 19 دقيقة مضت
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تصريحات جريئة من شوستر ضد برشلونة تصريحات جريئة من شوستر ضد برشلونة

يعتقد لاعب وسط برشلونة وريال مدريد السابق بيرند شوستر أن الهزيمة المذلة للنادي الكتلوني أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في دوري أبطال، ما هي إلا دلالة على بداية نهاية حقبة تفوق عاشها النادي الكتلوني في السنوات الأخيرة.

 

وقال مدرب ريال مدريد السابق لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية "فريق برشلونة يتجه ببطء نحو نهايته. هذا الفريق يسير من سيء إلى أسوأ بمرور الموسم، وهزيمته يوم الثلاثاء تمثل لحظة مفصلية".

 

وبات مستقبل مدرب النادي الكتلوني لويس إنريكي غامضًا عقب هذه الهزيمة التي جعلت موسم النادي في موقف حرج، بالنظر أيضًا إلى تراجعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد.

 

هذا وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن السقوط أمام باريس قد يكون حاسمًا في مسألة تحديد مستقبل إنريكي، وكشفت عن وجود حالة من خيبة الأمل على نجوم برشلونة، وباتوا يرون أن إنريكي غير قادر على إيجاد الحلول والنهوض بالفريق".

 

عن جول 

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