بيكيه يشعلها مجددا و ينتقد ريال مدريد قبل الكلاسيكو

طلق مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، سهام انتقاداته مجدداً ضد ريال مدريد، قبل المباراة المرتقبة بين الناديين الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن أكد أن جماهير النادي "الملكي" تطلق صافرات الاستهجان ضد لاعبيها حتى عندما يفوزون.

وقال بيكيه عبر حسابه على تويتر: "أمر مثير أن ترى كامب نو يصفق للاعبيه رغم الخروج، إنهم معتادون (جماهير ريال مدريد) على إطلاق صافرات الاستهجان حتى لو تأهلوا".

وأشار اللاعب الإسباني في تغريدته إلى جماهير برشلونة، التي صفقت للفريق رغم خروجه، أمس الأربعاء، من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

كما ألمح في الوقت نفسه إلى ما حدث، الثلاثاء الماضي، عندما أطلقت جماهير ريال مدريد صافرات الاستهجان ضد كريستيانو رونالدو، قبل أن يسجل اللاعب البرتغالي ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى بايرن ميونخ، في المباراة التي انتهت بفوز النادي "الملكي" 4-2، لينتزع بطاقة تأهله للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، الأحد المقبل، في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ويتعين على النادي الكاتالوني تحقيق الفوز إذا أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة بثلاث نقاط، كما أنه لا تزال لديه مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو.