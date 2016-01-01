بيكيه : ريال مدريد اعتاد تساهل الحكام معه

قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، عقب الفوز على ريال مدريد في "كلاسيكو الأرض" على ملعب سانتياغو برنابيو، إن الريال "اعتاد تساهل الحكام معه" على هذا الملعب.

وأشار بيكيه في تصريحات بعد المباراة حول اعتراض قائد ريال مدريد، سرجيو راموس، على طرده، قائلاً: "أعتقد أنه بعد عودة راموس لمنزله سيعشر بالندم كثيراً. البطاقة الحمراء واضحة جداً جداً. القدمان موجهتان للأمام دون أي فرصة في الوصول للكرة، كما أن ميسي كان في طريقة للانفراد بالمرمى".

وأضاف: "المشكلة تكمن في أنهم اعتادوا على تساهل الحكام معهم على هذا الملعب، لكن هذا لم يحدث اليوم.. بمجرد أن يقوم الحكم بأداء عمله بشكل جيد، سيظهر الجانب السيء في المشهد".

وحول المباراة، قال المدافع الدولي: "سيطروا بشكل كبير على بداية المباراة، لكن بمرور الوقت، كنا الأفضل واستحوذنا بشكل أكبر على الكرة. ثم جاءت لقطة طرد راموس".

وأتم: "نعم، عانينا حتى النهاية، لكن الانتصار كان مستحقاً، وهو ما يبرهن على أنه بالرغم من الظروف التي دخلنا بها المباراة، إلا أننا ما زلنا نريد الفوز بالليغا. شاهد الجميع عرضاً كروياً كبيراً كنا فيه الأفضل وعدنا إلى منازلنا بالفوز".

وبهذا الانتصار ارتقى "البلاوغرانا" لصدارة الترتيب برصيد 75 نقطة، ليشاطر الفريق "الملكي" نفس الرصيد، لكنه يتفوق عليه بأفضلية المواجهات المباشرة، مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام سيلتا فيغو.