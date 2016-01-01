ميسي يسجل الهدف 500 في مشواره مع برشلونة

رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الأهداف خلال مسيرته مع نادي برشلونة إلى 500 هدف، بعدما سجل ثنائية قادت فريقه لأغلى 3 نقاط له هذا الموسم في الليغا، والفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد في "كلاسيكو الأرض"، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ولم تتوقف مكاسب اللاعب الأرجنتيني عند هذا الحد خلال موقعة اليوم، إلا أنه واصل تغريده منفرداً في صدارة هدافي الليغا هذا الموسم، بعدما أصبح رصيده 31 هدفاً، بفارق 7 عن زميله الأوروغوياني لويس سواريز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، صاحب الـ19 هدفاً.

وعلى صعيد مواجهات "الكلاسيكو"، واصل "البرغوث" انفراده بصدارة الهدافين، بعدما أصبح رصيده 23 هدفاً، ليبتعد بفارق 5 أهداف أمام مواطنه الراحل ألفريدو دي ستيفانو، و7 أمام رونالدو.