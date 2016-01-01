الكشف عن سر احتفال ميسي الاستثنائي في الكلاسيكو !

أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، فتيل الصراع للقب الليغا الإسبانية مجدداً، بعد قـيادة الفريق الكتالوني للفوز على الملكي 3ـ2، وفتح الباب على مصراعيه مجدداً على القضية الجدلية التي لم تحسم من قبل والمتأرجحة بين رونالدو وميسي.

وسادت كثير من التكهنات حول السبب الذي دفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تغيير طريقة احتفاله من لاعب اعتاد أن يحتفل بأهدافه بشكل متواضع وهادئ مقارنة بنجوم آخرين، وذلك وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

وعقب إحرازه هدف الفوز في آخر دقيقة بالمباراة، كان للنجم الأرجنتيني طريقة خاصة وغير معتادة في الاحتفال، حيث تقدم إلى جماهير البرنابيو وحمل قميصه، مشيراً إلى اسمه ورقمه باتجاههم، وذلك وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

الصحيفة الإسبانية قالت إن سبب ذلك الاحتفال هو ما مرّ به ميسي خلال المباراة من عقبات، ابتداء من التدخلات العنيفة المتكررة من مدافع ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، مروراً بالضربة التي تلقاها بكوع البرازيلي الآخر مارسيلو، والتي أسالت الدماء من فمه وجعلته يلعب وهو واضع قطنة على فمه.

ثم التدخل العنيف من المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي تلقى بعدها البطاقة الحمراء، وكذلك الإعاقة التي تعرض لها من لاعب الكرواتي ماتيو كوفازيتش، ثم أخيراً الغضب الذي تراكم لدى ميسي عندما أحرز خاميس رودريغيز هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 85.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كل هذه الأمور، وإحساس ميسي أنه مستهدف في مدريد، فجّرت الاحتفال الغاضب لدى اللاعب الأرجنتيني في ملعب الريال ودفعته إلى التوجه إليهم ليوصل لهم رسالة أنه قادر على فعل كل شيء.