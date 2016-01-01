أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية أن المدافع الفرنسي جيرمي ماثيو لن يرتدي قميص برشلونة مجدداً.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الفرنسي هو أكثر اللاعبين تعرضاً للانتقادات داخل الفريق الكاتالوني بجانب البرتغالي أندري غوميز.

ويمتد تعاقد ماثيو مع برشلونة حتى عام 2018، يزيد لعام إضافي على حسب عدد المباريات التي يلعبها، إلا أنه ورغم ذلك يبدو أنه في طريقه للرحيل عن الفريق مبكراً.

وكشفت الصحيفة أن مدرب الفريق لويس إنريكي، اتهم ماثيو بالتسبب في خسارة الفريق أمام يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفعه إلى استبداله بين شوطي المباراة.

ومنذ ذلك الحين، لم يعود ماثيو مرة أخرى للعب في أي مباراة مع برشلونة، حسبما ذكرت سبورت، التي أكدت أن إنريكي صب جام غضبه على اللاعب الفرنسي خلال مباراة يوفنتوس إلى الحد الذي وصل فيه الأمر إلى الإهانة.