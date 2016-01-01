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محاكمة بارتوميو في تزوير التعاقد مع نيمار

بواسطة أخبارنا المغربية - متابعات 55 دقيقة مضت
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محاكمة بارتوميو في تزوير التعاقد مع نيمار

سيخضع الأسباني جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الأسباني إلى محاكمة بشأن التزوير والفساد في تعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم البرزايلي نيمار من نادي سانتوس البرازيلي بعد رفض الاستئناف الأخير.

 

المحكمة الوطنية أكدت أن قضية نائب رئيس برشلونة السابق ستقام، بالاحتكام إلى منصبه الذي أعطاه نفس المسئوليات مع الرئيس السابق ساندرو روسيل.

 

القضية تحركت بعد دعوى من سلسلة سوق الانتقالات البرازيليةDIS، التي تملك 40% من حقوق بيع نيمار قبل بيعه إلى برشلونة في 2013.

 

رد برشلونة الأصلي على مقابل انتقال نيمار كان موضوعاً معقداً، مع إنكار النادي أن تكلفة الصفقة كانت أكبر.

 

سلسلة سوق الانتقالات البرزيلية DIS تدعي أنه يحق لها أموالاً كثيرة عن الإجمالي التي تلقته من الصفقة.

 

المحكمة أعلنت في فبراير أن نيمار سيخضع للمحاكمة لاشتراكه في الصفقة، والآن سيخضع بارتوميو بتهم فساد للمحاكمة أيضاً.

 

مكتب النائب العام قال أن الصفقة تغيرت: "السوق الحر للاعبي كرة القدم يمنع اللاعب من الدخول في سوق الانتقالات وفقاً لقواعد المنافسة الحرة"

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