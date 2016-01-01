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برشلونة يقرر مقاضاة أمير قطري بسبب تغريدة على تويتر

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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برشلونة يقرر مقاضاة أمير قطري بسبب تغريدة على تويتر

 

تقدم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، بشكوى رسمية ضد الأمير القطري “عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني” الذي يشغل منصب رئيس نادي مالقة الإسباني، أمام كل من لجنة مكافحة العنف، والمسابقات الإسبانية”، و”وحدة نزاهة الدوري الإسباني”، وذلك على خلفية تغريدة نشرها على صفحته بتويتر.

وكان الأمير القطري، قد نشر تغريدة مثيرة للجدل، وصف فيها فريق برشلونة بأنه “حثالة كتالونيا” قائلاً في تغريدته “حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة لقب الدوري”.

وردت البارصا على موقعها الإلكتروني، على تدوينة الأمير القطري بالقول “نادي برشلونة يعرب عن رفضه وسخطه من محتوى تغريدات عبد الله آل ثاني رئيس نادي مالقة إزاء هذه التصرفات التي تنتهك مبادئ اللعب النظيف والأخلاق” .

وأضاف النادي في بيانه الرسمي ” لهذا السب, فإن النادي قرر أن يرفع هذه القضية إلى لجنة مكافحة العنف في المجلس الأعلى الرياضي, بالإضافة الى لجنة المنافسة التابعة للاتحاد الاسباني, وإدارة النزاهة “.

 

 

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