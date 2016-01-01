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ميسي: لاعب واحد فقط طلبت الحصول على قميصه !

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 10 دقيقة مضت
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ميسي: لاعب واحد فقط طلبت الحصول على قميصه !

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن هناك لاعبا واحدا فقط طلب الحصول على قميصه طوال مسيرته الكروية.

 

ويعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، اللاعب الوحيد الذي طلب ميسي الحصول على قميصه، عندما كان نجم الأول ساطعا في صفوف النادي الملكي، بينما كان الثاني في بداية مسيرته الاحترافية مع الفريق الكتالوني.

 

وقال ميسي لوسائل الإعلام "لست من اللاعبين الذين يحبذون تبادل القمصان مع أحد".

 

وعما إذا ما كان هناك لاعب، رغب ميسي في الحصول على قميصه، قال البرغوث الأرجنتيني: "لقد طلبت قميص لاعب مرة واحدة فقط في مسيرتي.. لقد طلبت قميص زين الدين زيدان". 

 

وتواجه ميسي وزيدان من قبل في أحد مباريات الكلاسيكو، حينما كان اللاعب الأرجنتيني يافعا بعد.

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