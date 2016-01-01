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رونالدينيو يقود برشلونة للفوز على الريال بـ"كلاسيكو الأساطير" (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 57 دقيقة مضت
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رونالدينيو يقود برشلونة للفوز على الريال بـ"كلاسيكو الأساطير" (فيديو)

تمكن لاعبو برشلونة القدامى بقيادة "الساحر" البرازيلي رونالدينيو من الفوز على قدامى ريال مدريد في "كلاسيكو الأساطير" بالعاصمة اللبنانية بيروت 3-2.

 

وبعد انطلاق المباراة بـ5 دقائق تقدم قدامى برشلونة بهدف سجله الفرنسي لودوفيك جيولي، لكن الريال تمكن من التعادل عبر هدف أحرزه فرناندو (ق28).

 

وسجل سيماو سابروسا الهدف الثاني لبرشلونة (ق38)، عقب تمريرة من رونالدينيو الذي صنع أيضاً الهدف الأول.

 

وعاد البرازيلي ليصنع هدفا ثالثاً لجولي (ق61)، قبل أن يقلص خابي غيريرو النتيجة (ق79) للفري الملكي، لكنه لم يكن لإدراك التعادل لتنتهي المباراة بتفوق آخر للكتالونيين على "الميرينغي"، وذلك بعد أيام من فوزهم في "كلاسيكو الأرض" وبنفس النتيجة على ملعب "سانتياغو برنابيو".

 
 
 
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