برشلونة يسحق إسبانيول بثلاثية و يستعيد الصدارة (فيديو)
استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه إسبانيول 3-0، في ديربي كاتالونيا، في الجولة 35 من المسابقة.
ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد.
وظل إسبانيول في المركز الـ9 برصيد 50 نقطة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم المهاجم لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 50، وتبعه لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76، ثم عاد سواريز وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل 3 دقائق من النهاية.
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