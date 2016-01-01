جماهير إسبانيول تهين شاكيرا.. وبيكيه يرد

قلل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة من أهمية الإهانات التي تعرض هو ورفيقته العاطفية، المغنية الكولومبية شاكيرا، من مدرجات ملعب "كورنيلا إل برات" الليلة الماضية، خلال ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، مشيراً إلى أنه يستمتع كثيراً في هذا الملعب، كما هو الحال في "سانتياغو برنابيو" معقل الغريم ريال مدريد.

وقال بيكيه عقب المباراة التي انتهت بفوز البرسا 3-0: "من يصرخون يأتون لتفريغ شحنات الإحباط في حياتهم"، مبرزاً أن هذا "صخب أقلية".

وأضاف بيكيه: "استمتع كثيراً هنا. هو أكثر ملعب يروق لي بجانب البرنابيو".

وعن فرص البرسا في التتويج باللقب قال: "علينا أن نفوز بجميع المباريات وننتظر أن يخسر الريال نقاط".

ويحتل برشلونة صدارة الليغا بـ81 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف، إلا أنه يتفوق عليه في المواجهات المباشرة، علماً بأن الملكي له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.