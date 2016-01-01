بعد الضجة التي أثارتها صوره، هذا ما قرره ميسي بشأن شبيهه الإيراني
كشف رضا برستش الإيراني، شبيه ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، يومه الاثنين، أنه تلقى دعوة رسمية من ميسي، لزيارته بإسبانيا.
وأكد برستش في تصريح لوكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، إنه " بعد يومين من نشر صوره وإجراء مقابلة صحافية تلقى دعوة من أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي من أجل عقد لقاء بينهما في إسبانيا".
وقال الشاب الإيراني، إنه سيتوجه على الأرجح إلى إسبانيا الأسبوع المقبل استجابة للدعوة التي وجهها له ميسي، مشيرا إلى أن لقاء الأرجنتيني لم يعد حلما بل أصبح أمرا سهلا.
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