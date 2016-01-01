محاكمة نيمار بسبب الغش في عملية انتقاله إلى برشلونة
أفاد بيان قضائي نشر، اليوم الخميس، بأن القاضي المكلف بالتحقيق في انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمر بمثوله أمام المحكمة، معتبرا أن الصفقة ترافقت مع عمليات غش واحتيال.
وأوضح البيان أن القاضي "يأمر بمثول نيمار دا سيلفا وأسرته والرئيس الحالي لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ورئيسه السابق الكسندر روسل أمام المحكمة".
وأضاف البيان الصادر عن المحكمة الوطنية المختصة في البت في القضايا المعقدة، أن هؤلاء الأشخاص متابعون في "قضايا غش واحتيال".
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