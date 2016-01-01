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ميسي يقود برشلونة لاكتساح فياريال برباعية (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 20 دقيقة مضت
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ميسي يقود برشلونة لاكتساح فياريال برباعية (فيديو)

انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني، بعدما سجل الهداف ليونيل ميسي هدفين، ليفوز صاحب الأرض 4-1 على ضيفه فياريال اليوم السبت.

 

وسجل نيمار الهدف الأول من مدى قريب في الدقيقة 21، وتعادل سيدريك باكامبو لفياريال من هجمة مرتدة وانفراد بمرمى برشلونة في الدقيقة 32.

 

لكن ميسي توغل وسدد كرة من حافة المنطقة اصطدمت وغيرت اتجاهها لتدخل مرمى الفريق الزائر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

 

وسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 69، ثم أضاف ميسي الهدف الرابع من ركلة جزاء نفذها بهدوء على طريقة بانينكا قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

 

وعزز ميسي تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 35 هدفاً، بينما يأتي سواريز بالمركز الثاني برصيد 27 هدفاً.

 

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