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سواريز يدعم المغربي عبدالحق نوري لمعاناته من تلف في المخ

بواسطة وكالات 31 دقيقة مضت
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سواريز يدعم المغربي عبدالحق نوري لمعاناته من تلف في المخ

 

أرسل مهاجم برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، رسالة تشجيع ودعم للاعب أياكس أمستردام، الهولندي صاحب الأصول المغربية عبدالحق نوري، الذي تم الكشف عن معاناته من تلف خطير ودائم في المخ.

وكتب سواريز عبر حسابه على تويتر: "أشعر بألم شديد لما حدث، نحن معك، تحلى بالقوة".

ونشر سواريز صورة له وبجانبه نوري بينما كان طفلاً ضمن فريق ناشئي أياكس وكان اللاعب الأوروغوياني محترفاً بصفوف الفريق الهولندي، وبها يظهر أيضاً المهاجم كلاس يان هونتيلار.

وكان نوري (20 عاماً) يخوض مع أياكس مباراة ودية أمام فيردر بريمن الألماني في النمسا في 8 من الشهر الجاري عندما فقد وعيه بعدما لعب 72 دقيقة.

وتم إنعاش نوري في الملعب ونقل لاحقاً للمستشفى على متن مروحية. 

وأعلن أياكس أمس الخميس، أن نوري يعاني من تلف "خطير ودائم" في المخ.

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